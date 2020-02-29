Motor ve botlarla sığınmacıları Yunanistan'a götürüyor

Ömer Çelik tarafından gelen açıklamada mülteci politikasının hala aynı şekilde olduğunu ancak ortada olan durum nedeniyle Türkiye'nin artık mültecileri elidne tutabilecek durumda olmadığını belirtti.

Ayvacık üzerinde gelen açıklamalar sonrasında mülteciler hızlıca harekete geçtiler ve daha sonrasında o bölgede yoğunluk oluştu çünkü sınır ülkeleri tarafından sınır kapılarında güvenlikler arttırılarak bölgeden mültecilerin geçişi engellenmek istenmektedir.

Edirne'den Ayvacık'a gelen Mehmet S. adındaki kişi 7 ile 8 sene arasında mültecileri uygun hava koşullarında Midilliadasına geçirdiğini kendisinin Edirne'de yaşadığını ve bunu gönül işi olarak yaptığını belirtti.

Göçmenler geçişte herhangi bir kontrolün olmayacağı duyar duymaz hepsinin sınır kapısına yönlenmesi sonrasında sınır kapısında büyük kalabalıklar oluştu. Mehmet S. durumun hep bu şekilde işlediğini oraya giden mültecilerin birkaç gün sonra buraya gelerek Midilli adasına geçmek için bot beklediğini belirtti. Yaklaşık 25 içersinde Yunanistan'a ulaştırabiliyor.