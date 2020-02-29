F-35’in İHA karşısında 'şansı yok'

Bir süredir gündemde olan İHA ve avcı uçakları kıyaslamasında Elon Musk tarafından net bir taraf içeren cümle geldi. SpaceX havacılık şirketinin kurucusu ve TESLA CEO'su olan Elon Musk tarafından şu anda avcı uçaklarının İHA uçaklar karşısında herhangi bir şansının olmayacağı konusunda bir açıklama geldi.

Askeri bir smepozyum içersinde F-35 için alternatif oluşturulması konusunda tartışmalar çıkınca Lee Hudson tarafından bu konuda gelen açıklamada avcı uçaklarına özellikle F-35 uçağının uzaktan kontrol edilen ve manevra özellikleri arttırılmış olan insansız bir savaş uçağının kolaylıkla F-35 uçağını alt edebileceği belirtildi.

Daha sonrasında bir gazete üzerinde açıklama yapan Musk kendisine sempozyumda gelen hava araçları sorusuna benzer şekilde yanıt verdi. Savaş uçaklarının döneminin bittiğini artık onların yerine İHA uçakların geleceğini söyledi.