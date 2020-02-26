İran Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı

Artık dünyanın birçok ülkesinde tehlikeli bir hale gelen korona virüsü şu anda İran'da paniğe neden olmuş durumda. İran'da virüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakan Yardımcısı olan Herirçi geçtiğimiz günlerde virüs testinde olumlu sonuç çıkınca karantinaya alındı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı olan ILNA tarafından gelen bu bilgi daha sonrasında sağlık bakanı danışmanı ve sağlık bakanı yardımcısı tarafından da doğrulandı.

Sosyal medya üzerinden gelen açıklamalarda korona virüsle ön saflarda savaşan Bakan Yardımcısı Herirçi için sonuç pozitif çıktı bilgisi sağlık bakanı danışmanı tarafından verildi.

Geçtiğimiz günlerde ortak basın toplantısında sık sık öksürdüğü ve terlediği görüldü. Sağlık bakanı yardımcısı tarafından kendi sosyal medya hesabı üzerinden de gelen açıklamada şu anda tedaviye başladığını durumun kötü olmadığını birkaç hafta içersinde iyileşeceğini ve korona virüsünü kesinlikle yeneceğini belirtti.