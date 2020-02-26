Ankara'da Tahran'dan gelen uçakta koronavirüs alarmı

Tahran İstanbul seferini yapmakta olan THY uçağı bir yolcuda korona virüs tespit etmesi sonrasında hemen uçak Ankara'ya yönlendirildi. 132 Türk yolcunun bulunduğu uçak tamamen karantinaya alındı.

Tahran'dan gelen uçak TK879 sayılı uçak içersinde 12 yolcuda vücut ısısı konusunda aşırı bir durum gözlemlenince alarm verildi. Uçak 10.45 civarında Ankara'ya ulaştı ve daha öncesinde tüm yolcuların taramadan geçirildiği açıklandı.

Saat 12.30 olduğu zaman sağlık bakanlığı ekipleri hemen ikinci bir kontrol yapılması için uçağa giriş yaptılar. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat hemen karantina süreçleri için daha öncesinde karantina hastanesi olarak ayarlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne getirildiler.

SHGM tarafından yayımlanan talimat sonrasında Türk şirketlerinin yalnızca İran'dan sadece TC vatandaşlarının taşıması konusunda izni olması nedeniyle şüphe edilen yolcunun Türk olma olasılığı oldukça yüksek.

Bir diğer konu olan Çin seferleri için 29 Şubat gününe kadar erteleme gerçekleştirildi. İran'da ise Tahran'a yapılan uçuşlar hariç ülke içinde tüm noktalardan uçuşlar iptal edildiği bilgisi geldi.