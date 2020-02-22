İtalya ve İran'da koronavirüsten yeni ölümler

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İtalya ve İran'da koronavirüsten yeni ölümler
İtalya ve İran'da koronavirüsten yeni ölümler admin Tarih: 2020-02-22 Saat: 14:06:00
Güncelleme : 2020-02-22 14:06:00Bu içerik 37 kez okundu.
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İtalya ve İran'da koronavirüsten yeni ölümler

Korona virüs nedeniyle dünyada ölümler meydana gelmeye devam ediyor. Çin üzerinde yoğun bir can kaybı yaşanırken başka ülkelerde alınan sık önlemlere rağmen az da olsa ölümler meydana geliyor.

Avrupa ülkelerinde de bulunan korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı İtalya'da 2 kişiye ulaşırken diğer ülkelerde 1 olarak açıklandı.

İran içinde durum aynı şekilde 6 kişi hayatını korona virüs nedeniyle kaybetti.

Genel olarak tüm dünyada ölen kişilerin dışında yaşanan korona virüsü vaka sayısı şu şekilde : Japonya 739, Güney Kore 346, Singapur 86, Tayland 35, Malezya 22, Avustralya 23, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 35, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 9, İran 18, İtalya 19, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, İsrail 1.

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