Tipini beğenmediği için saldırıya uğradı

Mersin'de bir açılışta caddeden geçenleri eğlendirmeye çalışan palyaço oradan geçen bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Tipini beğenmemesi nedeniyle saldırdığını belirten palyaçoyu yere düşürüp tekmelerken olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından şahıs durduruldu ve olay yerinden uzaklaştırıldı.

Bayram Aydemir adındaki genç bölgeden geçen bir şahsın saldırısına uğraması sonrasında çevredekiler olaya müdahil oldu ve saldırgan şahsı olay yerinden uzaklaştırdılar.

Tipini beğenmediği nedeniyle ortaya çıkan bu olayda saldırı anları da cep telefonuyla kaydedildi. 13 yaşından beri bu gibi işlerde çalıştığını belirten genç evine destek olmak amacıyla bu işi yaptığını bu nedenle bu işi yapmaya devam edeceğini açıkladı.

Şahsın kendisini ayrıca tehdit ederek bir daha oraya gelmemesini söylediğini de açıklayan genç açıklamasında kendisinin hakkını helal etmediğini Allah'a havale ettiğini ve şikayetçi olmadığını açıkladı.