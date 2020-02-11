Bir gün içerisinde 2 defa uyuşturucu ile yakalandı

Denizli Çal ilçesinde meydana gelenbu traji komik olayda bir şahıs aynı gün içersinde 2 defa uyuşturucudan yakalandı.

2 ayrı olayda toplamda üzerinde 28 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs sevk edildiği adliyede serbest kaldı. R.C. adındaki şahsa yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda şahsın evinde ve üzerinde uyuşturucu bulundu.

İlk yapılan aramada üstünde ve evinde 16 hap bulunurken daha sonrasında bir eğlence merkezinde üzerinde 12 hapla yakalandı.

Bu seferde gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi ve şahıs sevk edildiği adliyede yine serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış durumda.