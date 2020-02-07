İzmir'de bir sucu asansörde damacanaya idrarını yaptı

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İzmir'de bir sucu asansörde damacanaya idrarını yaptı
İzmir'de bir sucu asansörde damacanaya idrarını yaptı admin Tarih: 2020-02-07 Saat: 20:33:20
Güncelleme : 2020-02-07 20:33:20Bu içerik 22 kez okundu.
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İzmir'de bir sucu asansörde damacanaya idrarını yaptı

İzmir Buca ilçesinde meydana gelen bu olayda bir eve su siparişi getiren şahıs suyu teslim ettikten sonra aldığı boş damacanaya asansör içersinde işediği görüntüler asansör güvenlik kamerasında kayıt altına alındı ve tespit edildi.

Asansörde kamerayı fark eden şahıs arkasını dönerek damacanaya idrarını yaptıktan sonra asansörden inmeye yakın yere döktü ve damacana ile birlikte asansörden çıktı.

Bir süre sonra asansöre binen sakinler idrar kokusundan rahatsız olunca durumu kameradan inceledikleri zaman şahsı tespit ettiler.

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