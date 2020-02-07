Çocuklarım aç dedi kendini yaktı

Hatay valiliği önüne gelen bir şahıs kendi çocuklarının aç durduklarını iş aradığını belirterek bir anda kendisini ateşe verdi.

Uzun süredir işsiz olarak gezdiğini söyleyen şahsa hemen müdahaleyi polisler yaptı. Polislerin yangın tüpü müdahalesi sonrasında hayatını kaybetmekten kurtuldu. Daha sonrasında olay yerine sağlık ekipleri geldi ve şahsın üzerine yapışmış olan kıyafetlerini keserek çıkardıktan hemen sonra hastaneye kaldırdılar.

Valilik tarafından gelen açıklamada şahsın durumunun iyi olduğunu ve araştırmalar sonrasında şahsın psikolojik problemleri olduğunun ve daha önce böyle bir eylemde bulunduğunu belirtti.

Ayrıca 2 çocuğu bulunan şasın Sosyal Hizmetlerden Sosyal Ekonomik Destek Yardımı, çocukları için Şartlı Eğitim Yardımı ve Şartlı Sağlık Yardımı aldığı bilgisi verildi. Eşinden boşanmış ve uzaklaştırma cezası almış bir kişi olduğu belirtildi.