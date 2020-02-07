Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak kazasındaki son bilgiler

Bildiğiniz gibi İzmir İstanbul seferini yapmakta olan Pegasus havayollarına ait olan yolcu uçağında 183 kişi bulunuyordu ve uçağın kaza yapması sonrasında 3 parçaya bölündü ve 3 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişinin durumu ağır yaralı olarak açıklandı.

Daha sonrasında kaza sebebi araştırılmaya başlanınca ortaya birçok bilgi çıktı. Kule görevlisi pilotlara 600 feet yükseklik altında kuyruk rüzgarı rapor etmesi sonrasıdna bu düşen uçaktan önceki uçakların inişi pas geçtiği söyleniyor.

Kule durumu pilota bildirmişti. Yani olayda aslında bir kısım ihmalkarlık olduğu gözüküyor. Olayla ilgili savcılık araştırması hala devam ediyor.