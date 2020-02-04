Korona virüsü hakkında yeni bir mutasyon

Birçok virüsün yaptığı gibi mutasyona uğrayan korona virüsü yeni bir evreye ulaştı diyebiliriz. Etkisi konusunda insan vücudunda daha fazla etkisini gösterdi ve kuluçka süresini kısalttı. Buna ek olarak bulaşma yöntemleri konusunda da insan vücudu dışında hayatta kalmayı artık başarabiliyor.

Yani git gide güçlenerek daha fazla yayılmaya başlayan virüs daha da güçlenebileceğini şimdiden göstermiş oldu. Virüsün bu aşamasında virüs artık cansız nesneler üzerinden de insanlara buluşabilmektedir. Bir insana bulaştığı zaman da 2 hafta gibi bir sürede kuluçka süresini tamamlarken 10 gün içinde kuluçka süresini tamamlayabilir.

Bu nedenle artık virüs çok daha tehlikeli bir hal aldı. Şimdi uzmanlar virüsün birçok eşyadan bulaşabileceği ubu nedenle maskenin fayda etmeyeceğini bunun yerine temizliğie daha çok önem göstermenin gerektiği belirtildi.