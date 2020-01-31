Kızılay'dan 'Ensar'a 8 milyon dolar bağış' açıklaması

Elazığ depreminin sonrasında Kızılay tarafından yardım çağrısı gelmesi nedeniyle yardım toplamanın zamanının deprem sonrası olmaması gerektiği konusunda tepkiler gelince yardım çağırısı kaldırılmıştı.

Daha sonrasında ortaya çıkan bu olayda Kızılay'ın Ensar vakfına 8 milyon dolar bağışta bulunulduğu konusunda bir bilgi sosyal medya üzerinde dolaştı ve bu konuda en sonunda Kızılay tarafıdnan birkaç kez açıklama geldi. Olayda kısaca Kızılay tarafından "Hayırsever firma, Kızılay'a bağışta bulunmuş, şart olarak eğitime destek vermek amacıyla öğrenci yurdu yapılmak üzere habere konu olan vakfa aktarılmasını istemiştir" açıklaması geldi.

Yani bir firma Kızılay aracılığı ile bir vakfa yurt yaptırılması için bağışta bulunuyor. Yani Kızılay asıl büyük miktarda parayı alan kurum değil sadece aracı olarak bir şart koşularak kullanılıyor. Olaydaki hayırsever firma denilen firmaysa Başkentgaz firması olup 8 milyon dolar paranın 75 bin dolarını Kızılaya geri kalan kısmında yurt yapımında kullanılması için Ensar Vakfına bağışlıyor.