Dünya sağlık örgütünden korona virüsü açıklaması

Yabancı basına Dünya sağlık örgütü yöneticisi tarafından bir basın açıklaması geldi. Açıklamada virüsün 12 ülkeden daha fazlasına yayıldığı açıklandı. Tedros tarafından açıklanana göre en sonunda durumun uluslarası bir acil duruma dönüştüğü açıklandı.

Ancak örgütün en korktuğu kısımsa virüsün yeterli bir gelişmişlikte sağlık sistemi olmayan ülkelere ulaşması durumunda virüsün yayılmasını durdurmanın imkansız hale geleceği ve ona karşı savaşmanın da şu anda olduğundan kat ve kat daha zor olacağı açıklandı.

Durumun bu kadar süre sonrasında acil bir durum hale geldiğini kabul etmeyen örgüt için tepki gelse de aslında olayın birazda insanları tedirgin etmemek için hemen acil durum ilan edilmediği belli oluyor.

Hangi ülkelere yayıldığı konusunda detaylı bir açıklama verilmeyecek çünkü 12 ülkeye yayıldıktan sonra zaten dünyanın yayılmayacak kısmı kalmayacaktır.