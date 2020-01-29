Elazığ depremini çocuk evliliklerinin yasaklanmasına bağlayan Profesör

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Elazığ depremini çocuk evliliklerinin yasaklanmasına bağlayan Profesör
Elazığ depremini çocuk evliliklerinin yasaklanmasına bağlayan Profesör admin Tarih: 2020-01-29 Saat: 17:52:35
Güncelleme : 2020-01-29 17:52:35Bu içerik 97 kez okundu.
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Elazığ depremini çocuk evliliklerinin yasaklanmasına bağlayan Profesör

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Elazığ'da olan depremin çocuk yaşta evliliklerin yasaklanması nedeniyle meydana geldiğini savunan Profesör hakkında çok fazla şikayet geldi.

Üniversite tarafından böyle bir olayla ilgili yaşanması nedeniyle bir özür açıklaması ve şahıs hakkında inceleme başlatıldığı açıklaması geldi.

Şahsın paylaşımında  "Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı"  açıklaması yer alıyordu.

Üniversite tarafından haddini aşan ve kabul edilmesi mümkün olmayan paylaşım yapılacak. Tepkiler sonrasında profesör gencer hakkında inceleme başlatıldı.

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