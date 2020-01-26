Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde depremle ilgili son veriler

Elazğı Sivrice ilçesinde yerin yaklaşık 5 km altından 6.8 şiddetinde gelen deprem büyük bir yıkıma neden oldu. Aslında şehir merkezinde birçok bina sağlam kalmayı başarırken birçok köyde çok fazla yıkım meydana geldi.

Hemen olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından müdahaleler gerçekleşti ve birçok kişi enkaz altından kurtarıldı. Ancak şu ana kadar doğrulanmış olarak 19 kişinin hayatını kaybettiğini 922 kişinin de 7 ilde hastaneye başvurduğu belirtildi. Saat 20.55 civarında meydana geldi.

Depremin yeryüzüne çok yakın olması nedeniyle aslında depremin etki gösterdiği alan düşünülenden çok daha fazla olarak açıklandı. Yani aslında ülke sınırlarını aşan bir şiddete ulaştığı doğrulandı. Ancak en çok zarar gören illerimizse Elazığ ve Malatya oldu. Şehir merkezlerinde can kaybı olmadığı söyleniyor ancak henüz birçok yıkılmış binanın enkazları daha incelenmedi. İncelemelere devam ediliyor. Binalarla ilgili soruştumalar da başlatılmış durumda.