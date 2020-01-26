Korona virüsü can almaya devam ediyor

Korona virüsü Çin'de 56 kişinin ölmesine neden oldu. Durdurulma çalışmaları yapılmasına rağmen virüsün yayılmasına engel olunamıyor. Wuhan'da Çin merkezinde geçtiğimiz aydan bu yana virüsün salgının ilan edildiği günden beri ölü sayısı 56 , karantina vakasıysa 1975 olarak açıklandı.

Yetkililerin virüsün yayılmaması için aldığı önlemleri 2 katına çıkarmış olmasına rağmen virüs durdurulamıyor. Ayrıca sosyal medya üzerinde paniğe neden olan bir kaç videoda Wuhan bölgesinde hastanede çalıştığını belirten 2 hemşire durumun aslında belirtilenden çok daha kötü olduğunu açıkladı.

Ancak bu bilgilerin ne kadar resmi olduğu konusunda herhangi bir doğrulama yok çünkü videolar sadece sosyal medya üzerinden yayınlandığı için kargaşaya neden olabilir. Virüs şu anda Fransa ve Avusturalya'ya ulaşmış durumda. Her ne kadar iyi önlemler alınmış olsa bile bu ülkelere virüsün ulaştığı bilgisi geldi. Ayrıca Wuhan bölgesine askeri sağlık ekipleri de ulaşmıış durumda. Ayrıca bölgeye 2 tane hastane yapımına başlandı. Şubat ayı sonunda tamamlanması bekleniyor