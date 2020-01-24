Kadın cinayeti davasında hakimden ilginç soru

19 yaşında olan Merve Kotan'ı katleden Muhammet Gürsoy adındaki şahsın yargılandığı davada 2.duruşmada savcı mütalaası verildi. Duruşma daha sonrasnda 24 Mart gününe ertelendi.

15 Ağustos gününde meydana gelen bu olayda kendisinden ayrılmak istediği bahanesiyle 19 yaşındaki Merve ve o sırada yanında olan arkadaşı Ekim T'yi pompalı tüfekle katleden Gürsoy'un tutuklu olarak yargılandığı davanın 2. duruşması bugün görüldü.

Fail hakkında tasarlayarak öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası savcı tarafından talep edildi. Mahkemede sanık şahıs bir anda ölen genç kızın babasına da saldırdı. Olay yerinde mahkeme heyeti olmasnına rağmen bu hareketi yaptığını söyleyen kadnlar ayrıca bu hareketi yapacak cesareti de hakimden aldığını açıkladı.

Duruşmada hakim tarafından : "Siz de bir bayansınız. Sizce genç ve bekar bir bayanın, sevgilisinin evinde kalması normal mi?" sorusu gelince bu soruya avukatlar tarafından itiraz edildi.