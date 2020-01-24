Orta Çağ'ın en önemli eserlerinden biri restore edildi

Orta Çağ'da ortaya çıkarılan en önemli eserlerden bir tanesi olan Ghent Altar Panosu restore edildi ve yer alan uzun çalışmalar sonrasında çok net bir görünüm kazandı.

Yapılan restorasyon oldukça beğenildi ve daha önce yapılan restorasyon skandalları gibi olmadı. Bu tablo için özel bir ekip kurulmuştu ve kurulan ekiple başarıya ulaşıldı.

Ancak tabloda aşırı dikkat çeken kuzu figürü oldukça korkutucu bulundu. Sanat dünyasında da büyük dikkat çeken bu figür birçok kişinin korkmasına neden oldu. Kuzunun insan gözüne benzer gözleri olması insan figürünü anımsatması korkutucu bulundu.

1432 yılında Jan ve Hubert van Eyck kardeşler tarafından yapılan Ghent Altar Panosu yapılan restorasyon sonucunda kurban edilmiş kuzu figürü daha net ve detaylı bir hale getirildi.