YHT biletlerine zam yapıldı

TCDD tarafından YHT abonman biletlerine zam uygulaması getirildi. Gelen zamlar sonrasında kullanıcıların sayısında büyük bir azalma yaşanabilir çünkü artık Eskişehir Ankara arasında çalışanların ve öğrencilerin sık sık tercih ettiği 30 günlük abonman 480 TL yerine 1687 TL olarak hesaplandı.

Yani yaklaşık olarak 4 katı oranında bir zam geldi. Artık internet üzerinden veya mobil üzerinden bilet aldığını zaman %1.5 oranında yapılan indirimde olmayacak.

Business vagonundan bilet alacak olan tüm yolculardan indirimli olsun ücretsiz seyehat kartları olsun geçerli olmayacak ve tam sınıf ücreti alınmasına krar verildi.

Yeni zamlı fiyatlar şu şekilde :

Ankara Polatlı 220 TL yerine 877 TL

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya 480 TL’den bin 687’ye çıktı

Polatlı-Eskişehir 352’den bin 260 TL

Ankara-İstanbul 2 bin 100’den 3 bin 847 TL

Hala devam edenler :

Business vagonlarda gidiş-dönüş indirimi yüzde 15 olarak uygulanmaya devam edecek.

15 biniş yüzde 5, 20 biniş yüzde 10 ve 30 biniş indirim yüzde 15 olarak yeniden düzenlendi.