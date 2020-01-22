Korona virüsü yayılmaya devam ediyor

Çin'de ortaya çıkan korona virüsü yayılma vakaları çoğalıyor ve farklı ülkelerde görülmeye başlanıyor. SRAS virüsü ailesinden olan bu virüsün tehlikesi konusunda korku oluşturan durumlar var.

2002 ile 2003 senesidne buna benzer bir takım salgın hastalık durumu oluşmuştu bununda ona benzer bir salgın riski olup olmadığı sorulmaktadır. Araştırmacılar tarafından bir takım yanıtlar veriliyor.

Birkaç yanıt ve çok fazla şüphe uyandırıcı sorular var. 21 Ocak gününde Wuhan bölgesinde Çin'in merkezi bir bölgesinde keşfedilen yeni korona virüsü nedeniyle hastalık bulaştıktan sonra 6 kişi hayatını kaybetmesine rağmen Çin sağlık yetkilileri ve uluslarası sağlık örgütü tarafından hergün yeni bir salgın risklerinin oluşup oluşmadığı kontrol ediliyor ve buna ek olarak yaklaşık olarak 300 vakaya ulaştğı kayıtlara geçti.