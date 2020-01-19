İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt

Anasayfa GÜNCEL İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt admin Tarih: 2020-01-19 Saat: 16:25:04
Güncelleme : 2020-01-19 16:25:04Bu içerik 31 kez okundu.
Reklam

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt

İmamoğlu tarafından Erdoğan'a geçtiğimiz günlerde söylenilenler hakkında cevap geldi. İmamoğlu geçtiğimiz günlerde Erdoğan tarafından söylenen " Seçimde söz verilen yardımların hiçbirisini görmüyoruz." açıklamasına karşın İmamoğlu tarafından " yoksulluğu asla afişe emteyeceğiz" açıklaması geldi. 

Daha detayındaysa " Alışkın oldukları gibi yardım yapılan insanlar deşifre edilmeyince yardım yapılmıyor sanıyorlar ancak biz veren elin alan eli görmediği yardımlaşma kültürünü yayımayı planlıyoruz öyle de gerçekleştiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Daha sonrasında bir cenazede tekrar gelen soruya da 100 bin çocuğa süt yardımında bulunuluyor ancak kamu yardım eli uzattığı hiçbir insanın reklam edilmesine müsaade edilmeyeceğine ve yardım edilirse de vatandaş ve kamu arasında kalacağını belirtti. Eğer Erdoğan'ın görmek istemesi durumunda kendisiyle evleri ziyaret edebileceğini açıkladı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak