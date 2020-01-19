İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt

İmamoğlu tarafından Erdoğan'a geçtiğimiz günlerde söylenilenler hakkında cevap geldi. İmamoğlu geçtiğimiz günlerde Erdoğan tarafından söylenen " Seçimde söz verilen yardımların hiçbirisini görmüyoruz." açıklamasına karşın İmamoğlu tarafından " yoksulluğu asla afişe emteyeceğiz" açıklaması geldi.

Daha detayındaysa " Alışkın oldukları gibi yardım yapılan insanlar deşifre edilmeyince yardım yapılmıyor sanıyorlar ancak biz veren elin alan eli görmediği yardımlaşma kültürünü yayımayı planlıyoruz öyle de gerçekleştiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Daha sonrasında bir cenazede tekrar gelen soruya da 100 bin çocuğa süt yardımında bulunuluyor ancak kamu yardım eli uzattığı hiçbir insanın reklam edilmesine müsaade edilmeyeceğine ve yardım edilirse de vatandaş ve kamu arasında kalacağını belirtti. Eğer Erdoğan'ın görmek istemesi durumunda kendisiyle evleri ziyaret edebileceğini açıkladı.