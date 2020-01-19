Berlin'de Libya için konferans düzenleniyor

GNA yönetimi ve Haftar arasında oluşan kriz nedeniyle 2011 senesinden bu yana bölgede problemler yaşanıyor ve en çok zarar gören halk bu durumdan en çok etkilenen taraf oldu.

Libya'da krizin başrolleri olan bu kişiler pazar gününde Berlin'de 2011 senesinde Kaddafinin ölümünden beri ülkeyi tahrip eden bu çatışmaya bir son vermeyi denemek için toplanılacak. Ana hedef olarak da çatışmanın sonlanıp ateşkesin pekiştirilmesi hedefleniyor.

Bu barış sürecine geçilmeden önceki atılması gereken önemli bir adım olup, konferansta görüşülecek. Uluslararası yardım kuruluşu tarafından pazar gününde ayarlanan Berlin'de harekete geçirici olup bir haftadır bölgede şu anda kırılgan olan ateşkese saygınlığı arttırmaya çalışmak için ilk kez umutla tüm bu çatışmanın başrollerini toplayacak.

İmza konusundaki zorlukların üstesinden gelmek için konferans gerçekleştirilecek çünkü Ankara ve Moskov tarafından gerçekleştirilen ateşkes anlaşmasına imza atmadan 14 ocak gününde ülkeyi terk etmesi durumu zorlaştırdı.