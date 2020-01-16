Erdoğan ordunun gönderileceğini açıklıyor

Bildiğiniz üzere Rusya ve Türkiye aracılığı ile Lübnan'da huzur sağlanmaya çalışılıyor. Bu nedenle ülkede güvenlik sağlanması için aracılık gerekiyordu. Erdoğan tarafından gelen son açıklamada Lübnan'ın Doğu güçlü adamı olarak bilinen Haftar ve onun güçlerine karşı GNA yönetimini destekleyeceğini ve orduyu göndereceğini bugün açıkladı.

Yapılan barış görüşmeleri kötü sonuçlandı. Haftar anlaşma yapmayı kabul etmedi ve ateşkes anlaşmasını imzalamadan gitti.

Erdoğan açıklamasına bu anlaşmazlığın olması sonrasında tüm diplomatik ve askeri yolları kullanmaya devam ederek kendi güney sınırındaki istikrarsızlığı gidereceğini ve bunu Lübnan'a da uygulayacağını açıkladı. Kararın Türkiye'de oy birliği ile kabul edildiği söylenemez.