Bursa'da 73 kişiyi 20 milyon TL dolandırdı

Ponzi adıyla bilinen şahıs birlikle iş kurma vaatleriyle ve yardım bahanesiyle para topladı ve daha sonrasıdna yaklaşık olarak 73 kişinin 20 milyon TL dolandırdı.

Daha sonrasında olay mahkemeye taşındı ve Ponzi Arzu lakaplı Arzu Mertkil için 198 sene hapis cezası talep edildi. Çok sayıda kişiyi mağdur etmesi sonrasında olaylardan 13 kişi ile uzlaşmaya gidildi ve 60 kişi ile anlaşmazlık yaşanınca 60 ayrı dolandırıcılık suçundan dolayı yargılanıyor.

Ponzi için ayrıca bir de para cezası kesildi ve yaklaşık 3 milyon TL civarında bir para cezası olarak hesaplandı. Davada ayrıca başka kişiler olması nedeniyle o kişilerin de davaları birlikte görüldü.

Diğer davalı olan kişiler içinse durum : " ökmen Şentürk'e 16 yıl 8 ay, Barış Baştürk'e ise 3 yıl 9 ay hapis cezası veren heyet, Erkan K, Azime K. ve Reşat A'nın beraat etmesine karar verildi. Olayda suçlanan diğer 2 kişinin yargılanmasının devam etmesi için dosyalarının ayrılmasını talep etti.