Paulo Gonçalves Dakar'da hayatını kaybetti

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Paulo Gonçalves Dakar'da hayatını kaybetti
Paulo Gonçalves Dakar'da hayatını kaybetti admin Tarih: 2020-01-12 Saat: 21:05:43
Güncelleme : 2020-01-12 21:05:43Bu içerik 39 kez okundu.
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Paulo Gonçalves Dakar'da hayatını kaybetti

Ralli motor yarışı pilotu olan Paulo Gonçalves pazar gününde Arabistan Dakar'da rallinin 7 aşamasında bir düşüş yaşadıktan sonra yetkililerin açıkladığına göre hayatını kaybetti. 

Dakar'da 12 ocak gününde 276 kilometrede bir düşüşten sonra ölen Gonçalves ilk defa Arabistan'da yapılan ralli yarışında yer almıştı. Pilot sağlık ekibinin olay yerine vardığı zaman bilinçsiz ve kalbi durmak üzereydi. Hemen müdahale yapıldıktan sonra  helikopter ile ölümünün doğrulandığı hastaneye sevk edildi.

Ancak durum için çok geç kalınmıştı.  Kazadan sonra çekilen fotoğraflara baktığımız zaman pilotun büyük bir kum alanında uzanmış şekilde durduğunu ve bir kaç metre ötesinde de motorunun durduğu gözüküyordu. Riskleri bilen profesyonel bir kişi olduğu söyleniyordu.

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