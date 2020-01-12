Haiti korkunç depremi unutmadı

Haiti 2010 senesinde başken ve çevresini yok eden ve adaya vuran 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan depremi bugün anıyor. 10 sene sonrasında yeniden inşaasında bir başarısızlık ve politik oalrak düzensizlik yaşandı. 2010 senesinde Haiti adasını vuran depremin izleri hala yoğun bir şekilde belli oluyor.

10 sene sonra bu fakir ülke 12 Ocak gününde bu dramın mağdurlarını anıyor. Yaklaşık 35 saniye boyunca 7 şiddetinde sallantıya neden oaln deprem 200 binden fazla kişinin ölmesine ve 300 bin kişinin de yaralanmasına neden oldu. 1.5 milyondan fazla Haiti halkı kendisini bir anda evsiz buldu.

Ancak şehirde ne bir inşaa kuralı ne bir kadastro olmadan yeniden inşaanın çok zor olması nedeniyle yetkililer ve ulusal yardım toplumu kendilerini muazzam bir zorluğun önünde buldular.