İran'da yolcu uçağı düştü

İran'ın başkenti olan Tahran'da meydana gelen bu olayda Ukrayna havayollarına ait olan Boeing 737 model uçağın düşmesi sonrasında toplamda 176 kişi hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu üzerinde Kiev için kalkışa geçen uçağın havalimanından ayrılmasından kısa bir süre sonra teknik bir arıza olması sonrasında düştüğü açıklandı. Yabancı basın tarafından açıklanana göre 167 tane yolcunun 10 tane de kabin görevlisinin öldüğü açıklandı.

Uçakta ayrıca 82 iranlı , 63 kanadalı ve 11 ukraynalı olduğu açıklandı. İran acil yardım kurumu başkanı tarafından gelen ilk açıklamaya göre uçaktan çok az kişinin kurtulabileceği söylenmişti. Uçakta ölen kişilerin henüz kimlik bilgileri açıklanmadı ve uçağın düşmesine neden olan durum da tam olarak açıklanmadı.