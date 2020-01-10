Erdoğan: Evlilik dışı hayat biçimi özendirilmeye çalışılıyor

Anasayfa GÜNCEL Erdoğan: Evlilik dışı hayat biçimi özendirilmeye çalışılıyor
Erdoğan: Evlilik dışı hayat biçimi özendirilmeye çalışılıyor
Erdoğan: Evlilik dışı hayat biçimi özendirilmeye çalışılıyor admin Tarih: 2020-01-10 Saat: 11:07:31
Güncelleme : 2020-01-10 11:07:31Bu içerik 73 kez okundu.
Reklam

Erdoğan: Evlilik dışı hayat biçimi özendirilmeye çalışılıyor

Erdoğan tarafından, Beştepe'de engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış olan gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Bir de başka bir konu olan aile kavramından ve evlilik konusundan da bahsetti.

Batının bu nedenle çöktüğünü oradan aile kurumu diye bir şey kalmadığını söyleyen Erdoğan  ayrıca Türkiye'de benzer durumun ülkeye enjekte edilmeye çalışıldığını özendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

Gençlerin çok geç yaşlarda evlendiği 30 yaşından sonra evlenmeye başladığını veya evde kaldığını açıkladı. Böyle bir şeyin normalolmadığını evlilik dışı hayatın özendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

Bunlara dikkat edilmesi gerektiği söylendi.  Kadına şiddet konusuna da değinen Erdoğan açıklamasında kadına şiddet gibi birçok pek sorunun çözümünün aile kurumunun güçlendirilmesinden geçtiğini açıkladı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak