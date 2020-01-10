Erdoğan: Evlilik dışı hayat biçimi özendirilmeye çalışılıyor

Erdoğan tarafından, Beştepe'de engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış olan gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Bir de başka bir konu olan aile kavramından ve evlilik konusundan da bahsetti.

Batının bu nedenle çöktüğünü oradan aile kurumu diye bir şey kalmadığını söyleyen Erdoğan ayrıca Türkiye'de benzer durumun ülkeye enjekte edilmeye çalışıldığını özendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

Gençlerin çok geç yaşlarda evlendiği 30 yaşından sonra evlenmeye başladığını veya evde kaldığını açıkladı. Böyle bir şeyin normalolmadığını evlilik dışı hayatın özendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

Bunlara dikkat edilmesi gerektiği söylendi. Kadına şiddet konusuna da değinen Erdoğan açıklamasında kadına şiddet gibi birçok pek sorunun çözümünün aile kurumunun güçlendirilmesinden geçtiğini açıkladı.