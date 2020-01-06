ODTÜ'de KYK yurdu yapımında son karar

ODTÜ mezunlar derneğinin ODTÜ bölgesi alanında yapılmak istenen KYK yurdu yapımının iptal edilmesi konusunda açılan davada Ankara 11'nci İdare Mahkemesi 13 Aralık 2019 tarihinde yürütmeyi kararını açıkladı ve mahkemenin verdiği karar sonrasında yürütmeyi durdurdular ve karar bugün tebliğ edildi.

Ağaçlık alana yapılmak istenmesi sonrasında buraya öğrenciler karşı çıktı ve olaylar büyüdü. Daha sonrasında araziyi devretme yetkisinin var olduğu ortaya çıkan ODTÜ'nün aslında bu araziyi KYK'ya devretmediğini açıkladı.

Bu nedenle de Çankaya Belediyesi tarafından ekipler inşaatı durdurdu. Devre ilişkin herhangi bir sözleşme olmaması sonrasında mahkeme ODTÜ tarafını haklı buldu ve çalışmalar durduruldu.