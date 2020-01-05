Türkiye askeri desteğini neden Libya'ya gönderiyor

Ankara tarafından askeri birlikleri , Khalifa Haftar adındaki Mareşal olan kişinin güçlerine karşı Fayez hükümetini desteklemek amacıyla göndermeye hazırlanıyor. Hatta 2 Ocak gününde Türk milletvekilleri tarafından Erdoğan'ın da izin vermesi sonrasında askerlerin gönderilmesi kararlaştırıldı.

Haftar ise Mısır ve Arap emirlikleri tarfından desteklenen Doğu libya bölgesinde güç anlamına gelen kişi olup büyük de destek görmektedir. Ankara ve Tripoli arasında gerçekleşen anlaşma sonrasında Tripoli 2 parti arasında ve deniz güçlerinde güçlendirme konusunda bir iş birliği sağlıyor.

Ancak asıl önemli olan soruya gelirsek birçok yabancı basın tarafından da konu alınmış olan bu durumda Türkiye neden askeri destek yardımında bulunuyor. Bu konuda yabancı basın Fattah ile görüşmesinde aslında tüm olayı açıklıyor. Türkiye'nin enerji konusunda yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Fattah 2 ülke arasında yeni enerji kaynaklarının bulunması konusunda taleplerine yanıt vereceği belirtiliyor. Yani 2 ülke arasında enerji alışverişi olacak diyebiliriz.