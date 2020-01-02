Yüzü parçalanıp boğazı kesilerek öldürüldü

Van Erciş ilçesinde meydana gelen bu olayda henüz daha 14 yaşında olan Serkan Taşdeniz adındaki gencin bıçaklanarak ve yüzü parçalanarak öldürüldüğü iddiası sonrasında aynı yaşta olan 3 zanlı gözaltına alındı ve sorgularında suçlarını itiraf ettiler.

Vatandaşlar tarafından kanlar içinde görülen küçük çocuk kurtarılmak üzere sağlık ekiplerine haber verildi ancak kurtulamadı. Daha sonrasında otopsi sonucunda boğazının kesildiği ortay açıkınca jandarma şüphelileri toplayıp sorguya başladı.

Sorgu sonrasında C.K. adındaki kişinin saman boşaltırken ölen gencin yanına gelip sopayla vurduğu daha sonrasında olay yerine diğer arkadaşları ile gittiği ortaya çıktı. Olay sonrasında savcılık şüphelileri suç aletinin de ortaya çıkması sonrasında adliyeye sevk etti.