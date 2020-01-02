Yerli otomobilin ön sipariş bedeli

Geçtiğimiz hafta görücüye çıkan yerli araç milyonların beğenisini toplamakla beraber birçok kişi tarafından da araç satın alınmak istendi ancak aracın kullanıcıya ulaşacağı tarih 2022 senesi olarak açıklandı.

TOBB tarafından ön siparişte bulunmak isteyenler çok olunca hemen bu durum için bir fiyat belirlemesi gerçekleştirdi ve sadece ön ödeme olarak 30 ile 40 bin TL arasında bir ödeme gerektiği tespit edildi.

TOGG tarafından üretilen henüz ismi konusunda bir karar alınmamış olan araç için %100 oranında elektrikli olduğu ve batarya performansıyla herkesi hayran bıraktığı söylenebilir. Ancak araç için ön ödeme alınması için aracın öncelikle fabrikasının kurulmasının gerektiği daha sonrasında fabrika da yapılacak olan yatırımlarda ön ödemede alınacak olan paraların bir kısmının kullanılabileceği hesaplanıyor. Yıllık üretim sayısı olan 175 bin adet kadar araç olduğu söyleniyor.