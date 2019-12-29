Ebola virüsü binlerce kişiyi öldürdü

Kongo demokratik cumhuriyetinde salgın olarak belirtilen Ebola virüsü yaklaşık olarak 2 binden fazla kişinin ölmesine neden oldu. 3 binden fazla da karantinaya alınan olayın olduğunu doğruladılar. Hemorajik ateş salgınının 2018 ağuston ayından bu yana 2 binden fazla insanı hala öldürmeye devam ettiğini sağlık yetkilileri pazar günü açıkladı.

Salgının başlangıcından beri 2.231 ölüyle toplamda 3.373 tane vaka oldu. CMRE tarafından cuma günü yayınlanan yayında salgının sayısı bu şekilde belirtildi. RDC tarafından ağustos 2018 tarihinden bu yana virüse karşı savaş açıldığı söyleniyor ancak salgının en çok etkilediği bölgeler olan Ituri ve Nord Kivu bölgeleri problemleri bölgeler olarak belirtildi. Sağlık yetkilileri hala açıklayamadıkalrı 341 tane vakanın şüpheli olarak araştırılmasına devam edildiğini belirtti.