Türkiye'nin yerli arabası yabancı basında çoğunlukla yer aldı

Türkiye tarafından üretilen yerli elektrikli araç bir kaç modelle meraklılarını kendisine hayran bıraktı ve aracın test sürüşü de gerçekleştirildi. Ancak aracın kullanıcıya 2020 senesinde ulaşması bekleniyor. Aracın ilk gösterimi Kocaeli ilinde gerçekleşti ve sosyal medya üzerinden oldukça konuşuldu. Tüm dünyada yerlioto olarak trendlerde yer aldı ve hakkında 100 binden fazla paylaşım gerçekleşti. Aracın tamamen Türkiye tarafından üretildiği belirtildi.

Yabancı basın konusundaysa birçok basın kanalı tarafından araç hakkında bilgiler paylaşıldı. Aracın maliyeti konusunda da bilgi verildi ki o rakam 3.7 milyar dolar olarak belirtildi. Yabancı gazetelerde üretilen aracın amerikalı üretici rakiplerinden olan Tesla'dan esinlenildiği oldu ki vurgulamak istedikleri kısım da bu oldu. Ancak aracın batarya performansı konusunda yapılan açıklamasında 30 dakikadan kısa bir sürede şarj edilmesinden bahsedildi.