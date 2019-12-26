Fransa'da grev turistleri olumsuz etkilemiyor

Şehir merkezinde grevler nedeniyle ulaşım sistemi kesintiye uğramasıyla bu perşembe emeklilik reformu hakkında sosyal çatışma 4.haftasına giriyor.

Ve olaylar önümüzdeki günlere uzaması gibi bir durum muhtemelen yaşanacak ve bu nedenle gündemde olan tartışmaların tekrardan ele alınması da 7 Ocak olarak öngörülüyor.

Olayın turistler açısından herhangi bir problem edilmediği söylense de aslında turizm ile alakalı olan kişiler tarafından sadece geri ödeme dışında bir işlem yapamadıklarını ulaşım problemleri konusundaki sorunlar üzerinde çalıştıkları açıklandı.