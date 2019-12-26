Trump ateşkes çağrısında bulundu

Trump, Damas , Moscou ve Teheran'a ateşkes çağrısında bulundu. İdlib bölgesinde artan gerilimler sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden konuya değinen Trump açıklamasında 3 ülkenin o bölgede katliam yaptığını da açıkladı.

Suriye'de İdlib bölgesinde artan bombardımalar karşısında Amerikan Başkanı Trump tarafından Damas rejimine ve ayrıca onun müttefikleri olan Rusya ve İran'a milyonlarca masum sivil vatandaşın öldürülmesinin durdurulmasını talep edildi.

26 aralık gününde Trump Moscou, Damas ve Tehean'a sivilleri öldürmeyi durdurmasını, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan bölgede Aralık ortasından beri oradaki güçlerin saldırılarının arttığının dikkatini çekti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında Idlib bölgesidne binlerce sivil masum vatandaşın Rusya , Suriye ve Iran tarafından öldürüldüğünü veya öldürülmek üzere olduğunu söyledi.

Bunu yapmamalarını ve Türkiye'nin bu katliamı durdurmakta zorlandığını açıkladı. 16 Aralık gününden bu yana Suriye askeri güç lideri olan Bachar Al Assad'ın Rus hava sistemleri tarafından desteklendiğini ve bölgede bombardımanlarının arttığını buna ek olarak ağustos ayında ateşkes anlaşması yapılmasına rağmen isyancılar ve cihatçılara karşı ağır savaşların arttığı da belirtildi.