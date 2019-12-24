Witcher dizisi oyununu da canlandırdı

20 Aralık gününden bu yana bu efsanevi edebi ürünün hayranları kendilerini Netflix dizisi olan ve Henry Cavill'in başrolünde olduğu Witcher dizisiyle oyuna adapte olabilirler. Oyuncular dizinin pek oyunla alakalı olmayacağını düşünüyordu ancak yapımcılar tarafından hazırlanan dizi oldukça beğenildi.

Şimdilik henüz ne kadar kişi tarafından izleniyor bu yeni seri bilinmemektedir ancak oyuncularda Witcher 3 oyununu oynama arzusu uyandırdığı doğrdu gözükmektedir. Aslında 2015 senesinde ek paketleri ile tamamlanmış bir oyun olmasına rağmen en çok satanlar klasmanında Valve'nin mağazasında müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Ayrıca ek olarak bir site tarafından belirtilene göre pLay TRACKER sitesi tarafından CD projekt'in oyunu Kasım ayında milyonlarca oyuncudan daha fazlasıyla PS4 ve Xbox oyuncularının aracılığıyla tekrardan bir yükselişten faydanalabildi. Bu durum aslında Star wars filminde ve oyununda da oldu, Harry Poter efsanesinde de oldu.