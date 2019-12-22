Yerli otomobilin yeni görüntüleri

Resmi tanıtımının herhangi bir aksaklık olmaması durumunda 27 Aralık gününde yapılacağı açıklanan yerli otomobilin 3 farklı modeli tanıtılacak. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan bu araçların fotoğrafları henüz kamuflaj olmadan yayınlanmadı ve yerli araçların ilk oalrak elektrikli araçlar olacağı ve aralarında bir de SUV modelinin olacağı belirtildi.

Aracın görüntüleri yayınlandı ancak kamuflaj olarak yayınlandı. TOGG genel merkezi önünde ve Varank tarafından paylaşılan görüntülerde aslında aracın genel bir tasarımı hakkında bir fikir almak mümkün gibi gözükmektedir. Türkiye'de elektrikli araçlar için yatırım yapmaya başladığı görülmektedir.

Elbette hala ülkenin birçok yerinde şarj istasyonlarının yaygın olmaması nedeniyle elektrikli araç kullanımı hala düşük bir seviyede. TOGG tarafından 3 model aracın sunulacağı ve sunulan aracın ilk olarak C segment bir SUV olacağı belirtildi. 2 farklı SUV modeli ve 1 tane sedan model araç olması bekleniyor.