Hırsızlığı ayağına düşürdüğü kasa yüzünden ortaya çıktı

Konya'da meydana gelen bu olayda bir iş yerinden kasayla elektronik eşya çaldıkları ortaya çıkan 3 şahıs tutuklandı.

Çelik kasa ve 2 dizüstü bilgisayarın çalınması sonrasında iş yeridnen bu konuda şikayet geldi ve ekipler olayı araştırmaya başladı. İş yerinden çalınan kasanın o sırada ayağa düşürüldüğü görüntüsü ortaya çıkınca polislerin işi biraz kolaylaştı ve olayın kilit noktası bu sayede çözüldü. Toplamda 3 şüpheli şahıs olan bu olayda şüpheliler İbrahim Y. (24), Mehmet Ali B. (22) ve Mehmet B'yi (20) hırsızlık sırasında kasayı ayağına düşürmesi nedeniyle hastaneye gitmek zorunda kaldı. Ayağını alçıya aldırması sonrasında kolayca yakayı ele verdi.

Şüpheli şahıslar gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildiler ve daha sonrasında nöbetçi mahkeme taraıfndan tutuklanmalarına karar verildi.