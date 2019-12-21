Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Milyonlarca işçinin merakla beklediği o konu asgari ücret konusu en sonunda Erdoğan tarafıdnana açıklandı. Erdoğan asgari ücret görüşmeleri için "Geldikleri noktayı görelim, inşallah jestimizi yaparız" açıklamasını yaptı. Erdoğan, ABD ile yaşanan tartışmalar konusunda da açıklama yaptı.

Açıklamasında S-400 ve F-35 için yapılan adımların hepsinin bitmiş olduğunu işin işten çoktan geçtiğini bu nedenle de yapılan yaptırım tehditlerinin tam anlamıyla haklara tecavüz olduğunu vurguladı.

Kuala Lumpur ziyaretinde birçok ülke başkanının bulunduğu yerde açıklamasında ürkiye, Malezya, Katar ve İran devlet ve hükümet Başkanları ile şu anda İslam ülkelerinde yaşanan sorunların ele alınma fırsatını bulduğunu söyledi.

İslam ülkelerinin geri kalmasının kimsenin faydasına olmadığını bu nedenle de islam ülkelerinin kendilerine çeki düzen vermesi gerektiğini belirtti.