2019 senesi öfke senesi oldu

2019 senesinde göstericilerin hareketleri seneyi öfke senesi haline getirdi. Birbirinden farklı ülkelerde halkın öfkesinin sebepleri aynı kaynaktan geliyor gibi gözüüyor.

Halkın şaşkınlığı artık anlayamadıkları bir sisteme uymaktan dolayı oluyor. Hong Kong, Cezayir, Fransa ve Irak gibi birçok ülkede protestolar devam ediyor. Protestoların sebebiyse aslında oldukça benzer kaynaklardan ortaya çıkıyor. Halk artık anlamadığı bir sisteme uymak istememesinden dolayı bu protestolar yapılıyor.

Ayrıca halk güvensiz liderlerden dolayı 2019 senesinde adalet, özgürlük ve itibar talep ediyorlar ayrıca kızgınlıkları da yaşlı devlet yöneticilerine karşı var. Örnek olarak pariste atılan sloganlarda göstericiler bir ekonomik sisteme güvensizliği olması nedeniyle artık gelişen sosyal vektör gibi algılanmıyor.