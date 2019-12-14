2019 senesi öfke senesi oldu

Anasayfa GÜNCEL 2019 senesi öfke senesi oldu
2019 senesi öfke senesi oldu
2019 senesi öfke senesi oldu admin Tarih: 2019-12-14 Saat: 21:03:11
Güncelleme : 2019-12-14 21:03:11Bu içerik 43 kez okundu.
Reklam

2019 senesi öfke senesi oldu

2019 senesinde göstericilerin hareketleri seneyi öfke senesi haline getirdi. Birbirinden farklı ülkelerde halkın öfkesinin sebepleri aynı kaynaktan geliyor gibi gözüüyor.

Halkın şaşkınlığı artık anlayamadıkları bir sisteme uymaktan dolayı oluyor. Hong Kong, Cezayir, Fransa ve Irak gibi birçok ülkede protestolar devam ediyor.  Protestoların sebebiyse aslında oldukça benzer kaynaklardan ortaya çıkıyor. Halk artık anlamadığı bir sisteme uymak istememesinden dolayı bu protestolar yapılıyor.

Ayrıca halk  güvensiz liderlerden dolayı 2019 senesinde adalet, özgürlük ve itibar talep ediyorlar ayrıca kızgınlıkları da yaşlı devlet yöneticilerine karşı var.  Örnek olarak pariste atılan sloganlarda göstericiler bir ekonomik sisteme güvensizliği olması nedeniyle artık gelişen sosyal vektör gibi algılanmıyor.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak