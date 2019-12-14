Pornhub yıllık verileri açıklandı

Dünyada en popüler olan sitelerden bir tanesi olan bu site 2019 senesinde elde ettiği tüm istatistikleri paylaştı ve dudak uçuklattı. Site 2019 senesinde 42 milyar kez ziyaret edildiğinini ve günde ortalama olarak 115 milyon kişinin siteye erişim sağladığı belirtildi. Günde site içersinde toplamda 39 milyon defa arama yapıldığını ve siteye 1 sene içinde 6.83 milyon video yüklendiği bilgileri yer alıyor.

Siteye yani hesaplamalara göre dakika içersidne 80 binden fazla kişi giriş yapıyor. Ortalamaya bakıldığı zaman da kullanıcıların yaklaşık olarak 10 dakika geçirdiği ancak bazı kullanıcıların olayı abartarak siteyi bir sosyal medya ağı gibi kullanmaya başladıkları da ortaya çıktı.

Kullanıcılar site içersinde birbirine 70 milyondan fazla mesaj gönderdi ve videolara da yaklaşık olarak 11.5 milyon yorum geldi. Siteye giriş yapan kullanıcıların büyük çoğunluğu da ABD, Japonya ve Birleşik Krallık olarak tespit edildi.