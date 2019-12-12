Tesla 1 senede 500 bin araç üretecek

Tesla 1 sene içersinde Almanya'da kuracağı fabrikasında 500 bin elektrikli araç üretmek istiyor. Avrupa'nın ilk fabrikası Almanya'da Berlin yakınlarında olacak ve Amerikalı üretici büyük düşünüyor. Model Y araç için 1 sene içinde 500.000 elektrikli araç üretilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında Elon Musk şahsi olarak Berlin'de bir seremonide Model 3 fiyatı almak için bulundu ve orada 4. dev fabrikanın kurulacağı haberini vererek büyük bir süpriz yaptı. Reuters haber ajasından Bild tarafından sağlanan bilgilere göre fabrikanın 2021 senesinde ilk üretim aşamasında 150 bin araç üretmek zorunda olduğunu ve 1 yıla ulaşmadan önce 500 bin araca ulaşması bekleniyor.

Ayrıca bu fabrikada elektrikli motorlar ve bataryalar da üretilecek. Fabrikanın ölçüleri konusundaysa 420 futbol sahası büyüklüğünde olacağını ve yaklaşık olarak 4 milyar euro maliyetinin olduğu hesaplandı.