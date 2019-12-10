Emeklilik reformu grevi devam ediyor

Sarı yeleklilerin protestosunun başlangıcından 1 sene sonra, yüzbinlerce Fransız emeklilik reformuna karşı protesto etmek için tekrardan sokaklarda. Ulaşım problemleri, kapatılan alanlar ve anıtlar.

Durum daha kötüleşebildiği zaman bu turizm uzmanları için bir baş ağrısı oluşturacak. Sarı yeleklilerin uzun gösteri dalgasından sonra tekrardan yapabileceklerini düşünüyorlardı. Geçen haftadan bu yana , turizm uzmanlarının gözü emeklilik reformunun sosyal alandaki çatışmasının gelişiminde.

Bazı turizm uzmanları tarafından gelen açıklamada durumun basit olduğunu 5 günden beri sadece geri ödeme yaptıklarını ve uçakların, trenlerin olmadığı sadece geri ödemenin olduğu söylediler. Harrag adındaki bir uzman tarafından durum : " hiç geri dönüşün olmadığını ek olarak ulaşım problemlerini azaltmaya çalıştıklarını açıkladı.

İşi şirketlere yolculuk ayarlamaları satmak. Tüm oteller geri ödeme yapabilir durumda değiller ta ki uçuşlar ve trenler ertelenmiş ve turizm ajanslarına yoğun bir arama yapılmaktadır.