Tepki göstermek amacıyla vibratör öptü

Bir aralar Survivor yarışmasında bulunarak yarışan Didem Ceran adındaki kişi daha sonrasında açtığı bir Youtube kanalında bir süredir farklı içerikler ile dikkat çekmesi ve en sonunda paylaştığı içerikle gündeme oturdu.

Ceran tarafından ayrıca son zamanlarda gündem olan Can Yaman'ın kadın hayranlarına verdiği cevaplar sonrasında linç edilmesine ve kadınların öldürülmesine tepki göstermek amaçlı vibratör öptü ve gündeme dair bir takım değerlendirme yaptı.

Daha sonrasında Can Yaman'ın hakkında "“Popülerliğini yitirmiş arkadaşlar, Can Yaman’ın PR (reklam) yaptığını söylüyor. Sanki kendileri PR yapmıyor."" açıklamasını yaptı. Kadına yönelik olarak şiddet olaylarına da değinen şahıs kendisinin de daha önce şiddete maruz kaldığını ve artık bu konulara da susmayacağını açıkladı. Hiçbir kadının da susmaması gerektiğini açıkladı.