Fransa'da emeklilik reformuna tepki gösterildi

Anasayfa GÜNCEL Fransa'da emeklilik reformuna tepki gösterildi
Fransa'da emeklilik reformuna tepki gösterildi
Fransa'da emeklilik reformuna tepki gösterildi admin Tarih: 2019-12-08 Saat: 19:13:33
Güncelleme : 2019-12-08 19:13:33Bu içerik 34 kez okundu.
Reklam

Fransa'da emeklilik reformuna tepki gösterildi

5 aralık Cuma gününden bu yana Fransa'da bir sallantıda. SNCF maaşları, öğretmenler, avukatlar ve çok sayıda uzman devletin gelecek sene uygulamak istediği yeni emeklilik kanununa karşı protesto etmek için greve başladılar.

Bu yenilik evrensel bir sistem gelmesini ve özel bölgelerin sonunu sağlıyor. Édouard Philippe yönetimi daha önce başarısız olan kişilerin başaramadığını başarabilecek mi ?Yapılan bilgilendirme çalışmalarına göre şu anda %76 oranında Fransızlar destekliyor gibi gözüküyor emeklilik yeniliğini ancak yapılan bir ankete göre de büyük bir çoğunluğun şu anda yönetimde olan kişiye güvenmediği ortaya çıkıyor.

Yenilik yapılabilir ancak güven sağlanamadağı için yeniliğin onaylanmaması ihtimali de bulunmaktadır. Daha önce böyle bir yenilik denendi ancak başarılı olunamadı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak