Fransa'da emeklilik reformuna tepki gösterildi

5 aralık Cuma gününden bu yana Fransa'da bir sallantıda. SNCF maaşları, öğretmenler, avukatlar ve çok sayıda uzman devletin gelecek sene uygulamak istediği yeni emeklilik kanununa karşı protesto etmek için greve başladılar.

Bu yenilik evrensel bir sistem gelmesini ve özel bölgelerin sonunu sağlıyor. Édouard Philippe yönetimi daha önce başarısız olan kişilerin başaramadığını başarabilecek mi ?Yapılan bilgilendirme çalışmalarına göre şu anda %76 oranında Fransızlar destekliyor gibi gözüküyor emeklilik yeniliğini ancak yapılan bir ankete göre de büyük bir çoğunluğun şu anda yönetimde olan kişiye güvenmediği ortaya çıkıyor.

Yenilik yapılabilir ancak güven sağlanamadağı için yeniliğin onaylanmaması ihtimali de bulunmaktadır. Daha önce böyle bir yenilik denendi ancak başarılı olunamadı.