BTK, 11 farklı akıllı telefonu yasakladı

BTK tarafından gelen açıklama sonrasında bir denetim gerçekleştirdi ve sonuç olarak 11 farklı model akıllı telefonu yasakladı ve piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Bu model cihazların toplatılmasının ve yasaklanmasının sebebiyse güvensiz olmaları oldu ancak hangi sebepten dolayı güvensiz oldukları konusunda bir bilgi yok. Cihazların modellerine bakıldığı zaman aslında oldukça eski olan modeller olduğu görülmektedir. İşte o modeller :

KAAN- N1

BAOFENG- UV-5R

BAOFENG- BF-888S

XIAOMI - MI 5S (2015711-A7)

CONCORD - C5

SFE - S780

BB MOBILE - B1280

QUATRO - Q11

YANTON - T-328PMR

RITERA - M-446

MARS - MARS PRO-446

Bu model cihazların çoktan kullanım ömrünün tamamlanmış olduğu ortaya çıkıyor. Bir tahmin yürütülmesi gerekirse bu cihazların genel çıkış tarihi 2016 senesine ait olması ve SAR değerlerinde sorun olabileceği tahmin ediliyor. Örneğin KAAN N1 cihazın SAR değerlerine bakıldığı zaman oldukça yüksek olduğu gözükmektedir :