Elon Musk 'pedofili' davasında

Tayland'da mahsur kalan çocuk futbol takımının kurtarılması konusunda bir tartışma yaşadığı İngiliz dalgıç hakkında "pedofili adam" diyerek hitap ettiği şahıs dava açtı.

Daha sonrasında Musk gittiği davada hisselerini de açıklamak zorunda kaldı diyebiliriz. Hakaret olup olmadığını anlamak çin hisse senedi testi yapıldı.

Musk ise bu konuda kızgınlıktan dolayı öylesine doğaçlama olarak 'özür ve pişmanlık' açıklayan, tweetin ciddiye alınacağını asla düşünmediğini ve o şahsın da pedofili olduğuna inanmadığını söyleyen Musk daha sonrasında Tesla hisselerinin etkilenip etkilenmediği soruldu.

Kendi servetinin 20 milyar dolar olduğunu ancak bunun nakit olmadığını açıkladı. 20 milyar dolarak tekabül ediyor ancak bu paranın büyük bölümünün nakit paraya çevrilmediğini açıkladı. İnsanlar bol bol nakit parasının olduğunu düşündüğünü söyleyen Musk aslında bunun doğru olmadığını paceX ve Tesla'da hisselerim ve buna karşılık borçlarım var açıklamasını yaptı.