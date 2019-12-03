İletişim Başkanı Altun'dan NATO açıklaması

Bir süredir Fransa ile yaşanan gerginlik sonrasında Altun tarafından Türkiye'nin ne yapmak istediğinden ne yaptığına kadar basit açıklamalarla durum anlatılmaya çalışıldı.

Açıklamasında NATO'nun terörle mücadele konusunda Türkiye'yi desteklemesi gerektiğini ve müttefiklerin terör örgütlerine karşı verdiği desteği kesmesini , FETÖ firarilerini de iade ederek işbirliği yapmaları gerektiği açıklandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden de ingilizce olarak bir açıklamada bulundu ve durumu basite indirgeyerek anlatmaya çalıştı. Daha sonrasında Suriyeliler için güvenli bir bölge oluşturmak için bölgelerine geri gitemeleri için Türk güçlerinin oraya gönderildiğini açıkladı. Oldukça geniş bir alanın teröristlerin yuvası haline gelmesini engellediğini açıkladı.