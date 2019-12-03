KYK borçları yeniden yapılandırılacak

KYK borçları olanlar için olumlu bir haber diyebiliriz. Ancak anaparanın silineceği konusunda da kesinlikle umutlarının olmaması gerektiğini de söyleyebiliriz. KYK borçları için gelen yoğun talep sonrasında maliye bakanlığı tarafından harekete geçildi ve kollar sıvandı.

5 milyon öğrenciye etkisini gösterecek olan bu uygulama 2020 senesinde hayata geçirilecek. Yapılacak olanlar arasında da faizlerin silinmesi, yapılandırılması ve taksitlerin artırılması gibi bir takım planlamalar var.

Şu anda KYK borcunu ödeyemeyenlerin borcu 10 senede 5 milyon TL oldu. Yaklaşık olarak 250 bin üniversite mezunu da borçlarını ödeyemediğinden dolayı işlem başlatıldı. Borçların silinmesi konusunda kampanya başlatıldı ancak ana paranın kesinlikle silinmeyeceği açıklandı. Albayrak konuyla ilgili gençlerden çok fazla talep gelince bir çalışma başlattığını açıkladı.